Quatro novos casos de covid-19 nas escolas da Região

Esta terça-feira foram reportados quatro novos casos de covid-19 entre os alunos das escolas da Região. Destas novas infecções resulta o isolamento de quatro turmas, num total de 83 alunos e um docente.

Um dos novos casos diz respeito a um aluno da Escola Secundária Francisco Franco, fazendo com que uma turma com 22 alunos fique em regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Situação semelhante foi reportada pela Escola Básica do 1.º ciclo/PE das Figueirinhas, onde um teste positivo a um dos seus alunos levou a que 22 colegas e um docente fiquem em regime de aulas à distância.

Também na Instituto Profissional de Transportes e Logística da Madeira (IPTL) foi registado um caso positivo. Uma turma, com 22 alunos, fica em isolamento e com aulas a partir de casa.

Na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre o cenário é idêntico. Houve um aluno que testou positivo, fazendo com que a sua turma, com 17 alunos, fique em regime de aulas não presenciais.

Já no que respeita aos contactos com casos positivos, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia reportou cinco novas situações, em três estabelecimentos de ensino. “Devido a contacto de quatro alunos e uma criança com casos positivos, fora do contexto escolar, foram confinadas cinco turmas e uma sala, num total de 108 crianças/alunos, duas educadoras e dois não docentes”, fez saber a tutela.

As escolas afectadas são o Externato Adventista do Funchal (duas turmas, 33 alunos), a Escola Básica do 1.º ciclo/PE de São Roque (uma sala com 11 crianças, duas educadoras e duas auxiliares), a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (64 alunos).