Estradas livres e sem complicações

Para quem anda na estrada a semana começa sem complicações, tanto na via rápida como nas artérias dentro das cidades.

No Funchal, como é costume a esta hora, é nas ruas junto ao Mercado dos Lavradores que os mapas de trânsito apontam mais carros na estrada, embora sem pressão.

Nos acessos da via rápida para o Funchal, o trânsito também desliza sobre rodas e poucos são os locais onde o Google Maps dá conta de tráfego moderado, apontando apenas a descida dos Barreiros, no Caminho do dr. Pita e no Caminho de São Martinho.

A Avenida Luís de Camões e o Túnel da Pontinha começam a sentir mais pressão, mas a circulação automóvel ainda é feita sem paragens.

Na Estrada Monumental, tanto próximo do Fórum Madeira, como mais à frente, perto do Hotel Reid´s, também há indicação de trânsito moderado, mas em zonas com semáforos.