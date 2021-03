Madeira regista 33 casos neste domingo, o valor mais baixo em 76 dias

A Madeira somou neste domingo mais 33 casos de infecção com o novo coronavírus. É o valor mais baixo dos últimos 76 dias. Desde 21 de Dezembro que não se registava um número de casos tão baixo.

A Direção Regional de Saúde informou que no dia 7 de Março de 2021 há a reportar 33 novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na Região, pelo que passa a contabilizar 7.570 casos confirmados de Covid-19. São 33 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos de casos positivos. Investigações epidemiológicas estão em curso.

Há hoje mais 48 casos recuperados a reportar. A Região passa a contabilizar 6.725 casos recuperados de Covid-19. Havendo hoje 1 óbito a reportar entre os casos confirmados na RAM, a região contabiliza, até à data, um total de 66 óbitos associados à Covid-19.

Temos agora 779 os casos activos, dos quais 17 são casos importados e 762 são de transmissão local. Relativamente ao isolamento dos casos ativos, a assinalar que 46 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (39 pessoas em Unidades Polivalentes e 7 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à COVID-19) e 13 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, há 261 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM. As investigações epidemiológicas estão em curso.