Turismo da Madeira continua ano novo em queda livre

"De acordo com a estimativa rápida, em Janeiro de 2021, o setor do alojamento turístico deverá ter registado a entrada de 17,6 mil hóspedes e a realização de 114,5 mil dormidas, o que corresponde a variações homólogas de -77,3% e -78,4%, respetivamente (-63,9% e -65,9% em Dezembro, pela mesma ordem)", anuncia a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Estes valores estão em linha com o que foi praticamente todo o ano passado, excepto Janeiro e Fevereiro, quando comparados os meses homólogos.

A DREM esclarece que "para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas", sendo que "segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico apresentam um decréscimo de 81,2% relativamente a Janeiro de 2020, uma variação mais penalizadora que a verificada a nível nacional (-78,2%)", justifica.

Na prática, os dados do total do alojamento local acabam por minimizar os estragos causados pela crise pandémica, uma vez que há uma maior tendência do turista que procura a Madeira por alojamento mais isolada, além do facto de parte da hotelaria, mais de metade, continuar encerrada.

"As dormidas de residentes em Portugal terão diminuído 57,9% (-45,1% em Dezembro) atingindo as 23,4 mil e representando 20,5% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 80,8% (-68,8% no mês anterior), situando-se em 91,1 mil", especifica por mercados.

"Os hóspedes entrados com residência no País terão sido 7,1 mil, o que se traduz num decréscimo de 58,0% (-45,7% em Dezembro) estimando-se os hóspedes não residentes em 10,5 mil (recuo homólogo de 82,7%, mais pronunciado que no mês anterior em que foi de 69,8%)", reforça, números que mantêm a tendência já sentida em 2020.

"No país, em Janeiro de 2021, os residentes em Portugal (peso de 60,1%) contribuíram com 427,0 mil dormidas, o que representou um decréscimo de 60,3% (-54,2% em dezembro). As dormidas dos mercados externos diminuíram 87,0% (83,2% no mês anterior) e atingiram 282,9 mil", aponta a DREM.

Foto DREM

Continuando, "na Região, os principais mercados emissores de não residentes apresentaram quebras bastante significativas nas dormidas no respectivo mês", com destaque para o mercado britânico, que "foi o que registou a quebra mais acentuada com -91,7% de dormidas (-66,7% em Dezembro), seguido do francês com -78,9% (-75,3) e do alemão com -61,1% (-55,4% no mês anterior)".

Por fim, "em Janeiro, 56,1% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes", calcula, com a hotelaria a contabilizar, no mês de referência, "58,8% dos estabelecimentos com movimento de hóspedes (60,7% em Dezembro)", conclui.

Os dados preliminares mais completos vão ser divulgados dentro de 15 dias.