Se esta manhã está a circular na via rápida, não deverá demorar muito a chegar ao destino, a esta hora o trânsito flui em direcção ao Funchal tanto para quem vem da zona Leste, como de Oeste.

Já depois de sair da via rápida, de acordo com o Google Maps, a situação não está muito mais complicada, a ter em conta as poucas zonas a vermelho e laranja no mapa em tempo real.