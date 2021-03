Rio Ave vence Farense e sobe à nona posição da I Liga

O Rio Ave subiu hoje ao nono lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Farense, que continua em zona 'perigosa', após o jogo da 22.ª jornada da prova.

Os golos marcados por Pelé, aos 27 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e Rafael Camacho, aos 70, foram suficientes para a equipa vila-condense se impor e quebrar uma série negativa de duas derrotas seguidas no campeonato.

O Rio Ave ascendeu ao nono lugar da I Liga, com 25 pontos, enquanto o Farense, que apenas venceu um dos últimos nove encontros na competição, ocupa a 15.ª posição, com 19 pontos, em igualdade com Gil Vicente (16.º) e Famalicão (17.º), já em zona de despromoção.