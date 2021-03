Bom dia na estrada

A via rápida está verde, assim como estão a maior parte das ruas no Funchal a esta hora. Pontualmente poderá ter alguma demora nas entradas e nas saídas da via, particularmente nas duas principais de acesso ao centro, nos Viveiros e nó da Pestana Júnior, no acesso à Pena e Campo da Barca, mas para já nada a registar.

No centro da cidade e imediações são sobretudo as zonas junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e baixa da cidade que mais acusam a pressão matinal do trânsito, a esta hora sem complicações de maior.