Transportes em queda ao ritmo da pandemia

Já são conhecidas as estatísticas globais da área dos Transportes na Região Autónoma da Madeira, referentes ao ano de 2020, marcado em 10 desses meses pela pandemia de covid-19. E os dados, divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, não deixam dúvidas sobre o impacto.

Resumidamente, em termos acumulados, "as carreiras urbanas (autocarros) perderam, em 2020, mais de um terço dos passageiros (-34,1%), o que significa que o número de passageiros transportados nestas carreiras passou de 17,2 milhões em 2019 para 11,3 milhões em 2020".

Também por via aérea as perdas, como tem sido referido, são significativas. "Com efeito, em termos acumulados, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM não ultrapassou os 1.171,7 mil, significando um decréscimo de 65,2%, ou seja, menos dois terços face ao observado em 2019", diz a DREM.

E também "no domínio dos transportes marítimos, contabilizaram-se, em 2020, 70 navios de cruzeiro entrados nos portos da R. A. Madeira, menos 228 que no ano precedente, observando-se nos passageiros em trânsito neste tipo de navios um decréscimo de 75,7%. De notar que devido à pandemia, não existiu qualquer movimento de navios de cruzeiro no porto do Funchal nos 2.º e 3.º trimestres de 2020", recorda a autoridade estatística.

Por fim, "em 2020, o número de passageiros transportados (na linha ferry Madeira-Porto Santo) foi de 240,5 mil, o que representa um decréscimo de 32,2% face a 2019", tal como já tínhamos noticiado.