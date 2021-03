Queda de helicóptero militar na Turquia causado por mau tempo

O acidente de helicóptero militar que, na quinta-feira, provocou a morte de 11 pessoas, incluindo um oficial de alta patente, no sudeste da Turquia, aconteceu devido a más condições atmosféricas, anunciou hoje o ministro turco da Defesa.

"De acordo com relatos e testemunhos iniciais, o acidente aconteceu devido à mudança abrupta das condições atmosféricas", afirmou Hulusi Akar.

O ministro adiantou, no entanto, que a razão exata do acidente só poderá ser anunciada depois de "uma investigação detalhada".

Dois dos feridos ainda estão no hospital, mas o seu estado é estável, acrescentou ainda.

O helicóptero despenhou-se na cidade de Tatvan, na província de Biltis, cerca das 14:25 locais (11:25 em Lisboa), provocando 11 mortos, um dos quais foi o general Osman Erbas, que comandava o oitavo regimento do exército.

As autoridades conseguiram localizar o local do acidente com a ajuda de drones, tendo também enviado um avião de reconhecimento e outro helicóptero.

De acordo com imagens transmitidas pela televisão turca, a área onde aconteceu o acidente estava envolta numa espessa neblina.

"A nossa dor é grande", afirmou na noite de quinta-feira o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, através do seu porta-voz.

O funeral dos militares mortos no acidente está marcado para hoje à tarde, com a participação do Presidente.

O exército turco realiza regularmente operações no sudeste da Turquia contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), um grupo descrito como "terrorista" por Ancara e pelos seus aliados ocidentais.

Em 2017, um helicóptero militar, também do tipo Cougar, caiu na província de Sirnak, na fronteira com a Síria e o Iraque, matando 13 pessoas.