Pelo menos 10 mortos em queda de avião no Sudão do Sul

Pelo menos dez pessoas morreram quando um pequeno avião de passageiros se despenhou ao tentar descolar no Sudão do Sul, anunciou hoje a companhia aérea proprietária do avião.

O acidente ocorreu na terça-feira à tarde na zona de Uror, estado de Jonglei, no leste do país, e entre os mortos encontram-se dois membros da tripulação do avião, disse em declarações à Efe o diretor da empresa South Supreme, Ay Duang Ay.

O avião era um Antonov com capacidade para cerca de 20 passageiros e "as autoridades da Aviação Civil enviaram uma equipa de investigação ao local para descobrir as causas do acidente", disse Duang Ay.

O Sudão do Sul tem registado vários incidentes envolvendo aeronaves nos últimos anos, a maioria dos quais de pequena ou média dimensão.

A mais grave ocorreu em 2015, com a morte de 36 pessoas quando um avião de carga caiu pouco depois da descolagem do aeroporto internacional da capital, Juba.

Em setembro de 2018, um acidente envolvendo um Antonov no aeroporto de Yirol, no centro do país, matou 20 passageiros e, em agosto último, um avião de carga do mesmo fabricante despenhou-se a noroeste de Juba e sete dos seus oito ocupantes morreram.