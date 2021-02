Ferido em capotamento no Porto Novo recusa transporte para o hospital

Um condutor despistou-se, pelas 19 horas deste sábado, na via rápida, a poucos metros da ponte do Porto Novo, quando seguia no sentido para o Funchal.

Ao apresentar apenas escoriações, o automobilista, que seguia rumo ao Funchal, recusou ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça a bordo de uma ambulância da corporação dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que recebeu o alerta às 19h16 e encaminhou para o local dois elementos.

Não foi necessário enviar o veículo de desencarceramento para esta ocorrência, visto que o próprio condutor saiu pelo próprio pé.

Tanto a Polícia de Segurança Pública (PSP) como a equipa da Via Litoral encaminharam-se para o local.