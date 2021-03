Alunos do ISAL vão estagiar na Ponte Editora

A Ponte Editora, empresa sediada na StartUp Madeira recebe a partir deste mês um conjunto de estágios curriculares de alunos da licenciatura em Gestão de Empresas do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL).

Estes estágios resultam de um protocolo entre as duas instituições, celebrado no final do ano passado, para realização de estágios nas áreas do marketing e da comunicação com o objectivo de aproximar o grupo editorial dos estudantes e da comunidade académica. Promover a investigação científica é outra das intenções. Os investigadores Diogo Goes (editor-chefe) e Luís Sardinha (coordenador geral) são os orientadores dos estágios.

"Este protocolo alia-se à missão de responsabilidade social das marcas, vindo deste modo estabelecer novas sinergias com esta instituição do ensino superior para a realização de estágios curriculares e profissionais cujo principal objectivo é proporcionar aos alunos uma visão do meio empresarial relacionado com o meio académico onde estão inseridos", escreve a Ponte Editora em nota enviada para a redacção.

“O estágio curricular é uma etapa extremamente importante para os estudantes, uma vez que permite, em grande parte das vezes, o primeiro contacto real com o mercado de trabalho na respetiva área de formação”, refere a organização no mesmo comunicado.

Citado na mesma nota, o coordenador geral da Ponte Editora, Luís Sardinha, destaca a importância de “se estabelecerem novas sinergias com esta instituição do ensino superior para a realização de estágios curriculares e profissionais, cujo principal objetivo é aproximar o meio académico ao universo empresarial motivando os jovens estagiários a dinamizar o espaço e a desenvolver as competências nos domínios do marketing turístico e da comunicação”.

Já a vice-directora geral do ISAL, Sancha de Campanella, também citada na mesma nota, salienta: "Esta parceria com a Ponte Editora e com A Pátria, acompanha os objectivos estratégicos do ISAL de promover a investigação e o pensamento científico junto da comunidade académica". Acrescenta ainda: "Os estágios nas áreas da Gestão, Marketing e Comunicação constituem uma oportunidade para as aprendizagens, especialmente para os mais jovens e ser fórum aglutinador de pensamento científico, possibilitando o estabelecimento de novas sinergias com agentes económicos e profissionais do setor editorial e do espaço lusófono".

De referir que a Ponte Editora é proprietária do grupo de publicações científicas e3 – Revista de Economia, Empresas e Empreendedores na CPLP; J2 – Revista Jurídica, JIM – Jornal de Investigação Médica, Herança – Revista de História, Património e Cultura e do Jornal da Comunidade Científica de Língua Portuguesa - A Pátria.