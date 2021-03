Rock In Rio Lisboa adiado para 2022

O festival Rock In Rio, que se deveria realizar em Junho, em Lisboa, foi reagendado para o próximo ano. As novas datas são: 18, 19, 25 e 26 de Junho de 2022. A informação foi avançada pela organização, através do seu Facebook oficial.

Numa mensagem vídeo, Roberta Medina afirma que, até esta semana, estavam preparados para fazer o festival. No entanto, promete que para o ano será uma edição "especial".

"Os bilhetes já adquiridos mantêm-se automaticamente válidos para a próxima edição. Em breve partilharemos mais informações dirigidas aos portadores de bilhetes, assim como novidades relativas ao cartaz", explica Roberta Medina.