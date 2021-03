Alunos do Conservatório da Madeira medalhados em concursos internacionais

Maria Inês Ornelas e Lucas Ismael Faria, alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, tornaram a brilhar em concursos internacionais, obtendo, desta vez, medalhas de prata no Concurso Internacional de Acordeão promovido pela Escola Britânica de Acordeonistas – BCA.

Através de comunicado, o presidente do Conservatório diz que, pelo segundo ano consecutivo, estes dois alunos de acordeão são premiados em concursos internacionais: em 2020, obtiveram medalhas de bronze no ‘Australian Accordion Teachers Championships and International Festival’, organizado pela Associação de Professores de Acordeão da Austrália – AATA; este ano, foram medalhados com prata no ‘BCA International and National Graded Anniversary Festival 2021’, organizado pela Escola Britânica de Acordeonistas – BCA.

Maria Inês Ornelas, de 13 anos de idade, participou a solo na categoria 'C' – Música Clássica, com os temas ‘Fünf stücke für akkordeon’, de Jürgen Ganzer e ‘Fast Train’, de Yuri Gavrilov. Participaram, nesta categoria, mais 15 acordeonistas, oriundos da Itália, Rússia, Reino Unido, Polónia e Lituânia.

Lucas Faria, de 14 anos, participou na categoria 'H' – Música Tradicional/Popular/Variada, também a solo, com ‘Scherzo’, de Modest Mussorgsky e ‘Jedna cura mala’, de Viktor Vlasov.

Salienta-se que, entre os 10 concorrentes desta categoria, houve a participação de outro acordeonista português, aluno do Conservatório de Música de Coimbra, e os restantes foram provenientes da Irlanda, França, África do Sul, Reino Unido, Itália, Rússia e República Checa.

Estes alunos frequentam, actualmente, o 2.º ano do Ensino Artístico Especializado do Conservatório, sendo que iniciaram o seu percurso artístico nos Cursos Livres em Artes desta instituição, há 6 anos. A direcção pedagógica e artística destas participações foi da responsabilidade do professor Slobodan Sarcevic.

Sobre o festival

O ‘BCA International and National Graded Anniversary Festival 2021’, comemorativo dos 85 anos da Escola Britânica de Acordeonistas (BCA), foi organizado em formato on-line, durante o mês de Fevereiro, e as performances dos participantes partilhadas através do Youtube. As categorias do concurso foram definidas em função das idades dos participantes e o júri, internacional, contou com um português: Gonçalo Pescada, acordeonista e professor do Departamento de Música da Universidade de Évora. Segundo as informações partilhadas pela organização do concurso, participaram, no total, 143 concorrentes.