Quatro famílias do Funchal receberam novas casas

A Câmara Municipal do Funchal entregou, hoje, nos Paços do Concelho, as chaves de novas moradias a quatro famílias do concelho com carências graves. Miguel Silva Gouveia e Madalena Nunes, vereadora com o pelouro do Desenvolvimento Social, foram os responsáveis por esta entrega.

Miguel Silva Gouveia salientou que “no meio desta crise sem precedentes que estamos a viver, continuamos a ouvir as preocupações dos funchalenses ao nível da habitação social. É com muita satisfação que hoje entregamos as chaves de novas moradias a quatro famílias que por diversos motivos se encontram em situação de carência habitacional e que, a partir de hoje, têm um novo alento para poderem recomeçar as suas vidas".

De acordo com nota da CMF, as habitações atribuídas foram recuperadas pela autarquia e estão situadas nos complexos habitacionais da Quinta Facão III, Galeão e Várzea. O actual executivo é o responsável, "pela primeira vez na História da Autarquia, pela criação de um regulamento que veio definir os critérios para a atribuição de habitação social no Município, «desde que iniciámos funções, sempre consagramos o direito à habitação como um direito fundamental de todos os cidadãos e, através de muito planeamento e trabalho, temos conseguido ajudar e mudar a vida de tanta gente»”, acrescentou.

Miguel Silva Gouveia referiu ainda que a crise pandémica tem provocado mais dificuldades e ainda mais desigualdades na sociedade, "mas há problemas que não podemos continuar a adiar, como é o caso do acesso à Habitação". "A Câmara Municipal do Funchal vai continuar a trabalhar para manter a postura de proximidade e de sensibilidade social para com as famílias do Funchal, no sentido de resolver com a maior brevidade possível as carências habitacionais da cidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas", concluiu.