Espanha vai manter proibição de viagens entre regiões durante a Páscoa

Espanha prepara-se para aprovar um plano de desconfinamento para as próximas semanas, particularmente para a Páscoa, que prevê a proibição de viajar entre as suas comunidades autónomas e um recolher obrigatório entre as 22:00 e as 06:00.

O compromisso foi hoje aprovado numa reunião entre os responsáveis pelo setor da saúde de todas as comunidades autónomas espanholas, que têm autonomia nesta área.

Segundo fontes da reunião, apenas a comunidade de Madrid se opôs ao acordo, que ainda tem de ser ratificado numa reunião que terá lugar na próxima quarta-feira do Conselho Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.

Os responseis regionais concordaram com a proposta feita pelo Ministério da Saúde do Governo central para que se mantenha, pelo menos até à Páscoa, o atual cerco sanitário ao nível das comunidades autónomas, um recolher obrigatório das 22:00 até às 06:00, bem como limitar as reuniões em espaços públicos ou privados a um máximo de quatro pessoas.

O documento aprovado inclui ainda recomendações para desencorajar expressamente a celebração de encontros sociais em casas ou outros espaços fechados com pessoas que não pertencem ao mesmo agregado familiar.

Vai ainda ser lançada uma campanha institucional para evitar o relaxamento dos comportamentos com o lema "Não salvamos semanas, salvamos vidas", numa alusão à "Semana Santa".

Com uma população total de cerca de 47 milhões de habitantes, os números oficiais indicam que mais 3,1 milhões de pessoas em Espanha já teve ou tem a covid-19 e que mais de 70 mil morreram com a doença, até quinta-feira.

