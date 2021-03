RTP-M transmite concerto dos Cháp4 gravado na ALM

O espectáculo da banda ‘Cháp4’, inserido no ciclo de concertos ‘Parlamento Musical’, será transmitido domingo, 7 de Março, pelas 22h40, na RTP Madeira, depois de ter sido gravado a 25 de Fevereiro, na Assembleia Legislativa da Madeira.

A actuação faz parte do alinhamento do programa ‘Música na Assembleia”, criado em parceria com o Parlamento madeirense, para divulgar a cultura nos vários estilos musicais e apoiar os artistas e o projecto que reúne várias bandas, liderado pelo músico Miguel Pires.

Desta forma o parlamento retoma os concertos ‘Parlamento Musical’, depois de ter adiado dois espetáculos em Janeiro (Cháp4 e Mano a Mano com Rita Readshoes), devido à pandemia e ao recolher obrigatório.

O concerto dos ‘Cháp4’ foi gravado sem público. Trata-se de um espetáculo acústico e em português, composto por temas nacionais bem conhecidos dos Heróis do Mar (Fado/Alegria), Rádio Macau (Cantiga de Amor/Amanhã é Sempre Longe Demais), Resistência (Timor), Xutos e Pontapés (Não Sou o Único/Perfeito Vazio), Íris (Isolados do Mundo), José Afonso (Vejam Bem), Delfins (Um Lugar ao Sol), Sitiados (A Noite) e Quinta do Bill (Se te Amo).

Para este mês está agendada a gravação do concerto ‘Quarteto Pedro Marques’, igualmente sem público, para evitar o risco de potencial contágio da Covid-19. A data de transmissão do espectáculo será depois anunciada pela RTP Madeira e pela Assembleia Legislativa da Madeira.