Propostas do PS para o PRR defendem novo modelo de desenvolvimento

O Partido Socialista da Madeira considera que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentado pelo Governo Regional está muito centralizado na administração pública e apresentou 50 propostas para mudar o modelo de desenvolvimento regional e preparar a Madeira para o futuro.

Tal como o DIÁRIO publicou terça-feira, 2 de Março, há 50 contributos dos socialistas no PRR que serve para responder ao impacto da pandemia, mas «também deveria servir para termos uma mudança estrutural e outro modelo de desenvolvimento».

Paulo Cafôfo aponta para três dimensões que devem ser salvaguardadas - a questão social, o aumento do potencial produtivo e a promoção da coesão territorial – e considerou determinante apostar na inovação e na capacitação empresarial, no desenvolvimento territorial, na cultura, educação e na produção regional e valorização dos produtos.

Segundo o líder do PS-Madeira, “é essencial que existam apoios a fundo perdido para as empresas da Região, com vista à sua modernização e recapitalização, mas também apoios a projectos diferenciadores e inovadores”. Lembrando também as dificuldades que os sectores do turismo, restauração e comércio estão a atravessar, entende que 20% das verbas do PRR sejam alocadas às empresas e defendeu, igualmente, um programa de aceleração de ‘start-ups’ ao nível dos serviços de ‘shipping’, aproveitando as potencialidades do Registo de Navios e do mar para criar empregos qualificados.

Cafôfo apontou ainda a necessidade de haver uma maior soberania alimentar uma diminuição da nossa dependência externa, propondo uma diversificação da economia agrícola, com novos produtos e a aposta na área da transformação, a qual contribuiria para estimular a produção regional e valorizar os circuitos de comercialização.

A área da transição ecológica assente num novo modelo de gestão florestal e numa maior eficiência hídrica deve ser outra prioridade, assim como a ocupação sustentável do solo e a prevenção de riscos.

O líder dos socialistas na Madeira diz que “não podemos voltar ao que éramos” e temos de “preparar a Madeira para o futuro”.