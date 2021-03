Contributos para o PRR mostram visões distintas da Madeira

A julgar pelos contributos dados na consulta pública do PRR, que o tem terminou, o presidente do PS-M, Paulo Cafôfo, considera haver “duas visões muito distintas do que se pretende para o futuro da Madeira”.

No seu entender, a apresentada pelo Governo Regional, “afunila o investimento todo na administração pública e em projectos das instituições públicas, revelando pouca vontade de aproveitar estas centenas de milhões de euros extraordinários para iniciarmos um novo ciclo de diversificação da economia e criação de emprego”. “Foi mais do mesmo, e se para os problemas apresentamos sempre as mesmas soluções, teremos sempre os resultados medíocres que se conhecem”, sublinha.

O líder socialista entende que a proposta do PS sugere outro caminho. “Representa uma estratégia de futuro, de apoio à inovação e capacitação empresarial, de apoio à produção regional com maior valor acrescentado, e de uma estratégia de desenvolvimento territorial que não deixe nenhum concelho para trás, além do devido apoio às autarquias locais, que têm um papel muito importante no combate a esta crise”, afirma.

Conforme pode ler na edição de hoje do DIÁRIO, o grupo parlamentar do PS-M apresentou 50 prioridades e medidas que considera deveriam ser vertidas no plano para a Região, já que a proposta inicial do Governo Regional “estava praticamente toda centrada na administração pública, apresentando lacunas evidentes”.

O PS centrou as suas propostas de melhoramento do documento no apoio ao tecido empresarial, na sua recapitalização e no apoio a projectos que possam potenciar novas áreas de inovação, como na economia do mar, no financiamento às autarquias para os projectos de desenvolvimento local, no sector primário, na agricultura, pescas e pecuária, e em medidas que possam verter investimento nos concelhos do norte e em Porto Santo, de modo a inverter o actual rumo de despovoamento e envelhecimento populacional. Também as áreas da Educação e Cultura mereceram especial atenção do partido, bem como o investimento na investigação e ensino superior.