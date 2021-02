Bombeiros Sapadores opõem-se a contratação como definida pela Câmara de Machico

A delegação da Madeira do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores recorreu ao Facebook para manifestar a sua oposição ao procedimento contratual, aberto pela Câmara Municipal de Machico, tendo em vista a contratação de dez assistentes operacionais para desempenhar funções na preotecção civil.

O Sindicato, na sequência da notícia do DIÁRIO, que dá conta da abertura desse procedimento concursal, fala numa má decisão, com repercussões para os Bombeiros Municipais e, na prática, ainda que não usando esta linguagem, de viciação do concurso, ao dizer que as vagas se destinam a pessoas pré-seleccionadas.

Na sua conta no Facebook, o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores – Madeira diz fazer saber que:

- É contra a contratação de assistentes operacionais para o desempenho de funções de bombeiro, com o agravante deste concurso estar concebido para integrar nos quadros da autarquia um grupo de bombeiros voluntários selecionados a dedo pelo Comando dos Bombeiros Municipais de Machico.

- A Câmara Municipal de Machico pretende contornar a falta de pessoal através de uma solução precária, irrefletida e desajustada, estabelecendo uma relação de várias carreiras dentro dos BMM, com repercussões no futuro daquela corporação, nomeadamente de diferenças de avaliação de desempenho e idade da reforma, além de fomentar conflitos e divisões internas motivadas por questões laborais.

- O SNBS vai denunciar esta situação junto das autoridades governamentais e, em último caso, acionar os dispositivos legais para impugnar este concurso.

- O SNBS lamenta que o Comando dos Bombeiros Municipais de Machico esteja mais focado em agradar os do costume, em detrimento dos de sempre. Entendemos que o Comando deveria ter a preocupação de distribuir corretamente as notas de avaliação de desempenho pelos seus elementos.

- Neste caso, o SNBS já́ fez saber que dará́ todo o apoio jurídico necessário no sentido de reverter mais um atentado contra o trabalho e dignidade de quem presta permanente serviço aos munícipes de Machico.