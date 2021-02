PSD lamenta 'chumbo' de isenções de rendas no Porto Moniz

O executivo do Porto Moniz rejeitou uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Municipal, esta sexta-feira, dia 26 de Fevereiro.

A proposta em causa pretendia garantir que as empresas concessionárias do Bar da Piscina Municipal do Porto Moniz e do Bar da Laje ficassem isentas do pagamento das rendas durante o ano de 2021 e que os seus respectivos contratos de concessão fossem novamente renovados por mais um ano.

Os social-democratas lamentam a decisão e questionam o motivo da recusa, "quando esta prática já foi seguida noutros municípios".

“Num tempo que é de excepção e que exige, também, respostas excepcionais – tanto às famílias quanto às empresas – é lamentável que se recusem propostas que visam apoiar a sobrevivência das empresas e a necessária recuperação da nossa economia local, sobretudo quando o executivo municipal tem todas as condições para garantir esses apoios”, afirma o PSD.

Os social-democratas do Porto Moniz dizem que este é "mais um exemplo da insensibilidade com que a autarquia tem vindo a gerir os efeitos sociais e económicos desta pandemia", criticando também a recusa do executivo em prorrogar até ao final do ano a isenção das taxas de ocupação dos espaços públicos com esplanadas e estacionamento tarifados.