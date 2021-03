Taj Mahal evacuado após falso alerta de bomba

O Taj Mahal, o monumento mais visitado na Índia, foi hoje evacuado após um falso alerta de bomba, informou a polícia do estado indiano de Uttar Pradesh.

"De manhã cedo, uma pessoa não identificada ligou para a Polícia de Uttar Pradesh, dizendo que havia uma bomba no Taj Mahal, em Agra", disse o diretor-geral da Polícia daquela cidade, onde fica situado o monumento, classificado Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.

As autoridades evacuaram os turistas que visitavam o icónico mausoléu, no norte da Índia, mas o alerta veio a revelar-se falso, permitindo a reabertura do monumento aos visitantes, após a realização de buscas.

"Seguimos o procedimento padrão e realizámos uma operação de busca, mas não foi descoberta nenhuma substância explosiva", disse Ganesh.

O superintendente da Polícia de Agra, Babloo Kumar, disse aos jornalistas que as forças de segurança estão a tentar deter o homem que fez o telefonema a partir de Firozabad, perto de Agra.

O homem disse que tinha colocado uma bomba no monumento em retaliação por terem cancelado a sua incorporação no exército, segundo o agente.

"A situação é agora normal e o Taj Mahal reabriu aos turistas", concluiu Kumar.

A Índia reabriu o Taj Mahal ao público em setembro, depois de o monumento ter estado encerrado durante seis meses, devido à pandemia de covid-19.

As autoridades limitaram, no entanto, o número de visitantes, que antes da pandemia rondava os sete milhões por ano.

Nessa altura, as autoridades informaram que seriam admitidos diariamente apenas cinco mil visitantes, um quarto do número habitual.

Construído no século XVII no norte da Índia, em Agra, 200 quilómetros a sul de Nova Deli, o mausoléu de mármore branco foi construído em homenagem à segunda mulher do imperador Shah Janan, a princesa Mumtaz Mahal, que morreu em 1631.