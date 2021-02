Governo de emergência, bazuca europeia e injecção na TAP em destaque nos jornais

Expresso:

- "Um ano de pandemia: Nos bastidores de um Governo em emergência"

- "Vírus da covid já circulava em Portugal no início de fevereiro de 2020"

- "Primeiros dados mostram alta eficácia da vacina em Portugal"

- "Carlos Moedas a caminho de Lisboa"

- "TC tem leis para fiscalizar há dois anos"

- "PS e PSD vão avaliar um a um mais de 20 candidatos arguidos"

- "Pobreza: Outubro pode trazer uma tragédia social"

- "Football Leaks: No rasto dos milhões do dono do Portimonense"

- "Marcelo: Fechados até à Páscoa"

- "Algarve continua na mira dos britânicos"

- "IRS de Trump finalmente divulgado"

- "Reino Unido atrai"

Correio da Manhã:

- "60 mil famílias em risco de perder a casa: Bomba-relógio com fim das moratórias"

- "Marcelo exige rigor na Páscoa"

- "Novo estado de emergência mantém país confinado"

- "Médicos alarmados com novas estirpes"

- "Liga Europa: Arsenal-Benfica (3-2): Águia bipolar agrava crise"

- "Sporting alerta para penáltis do dragão"

- "Brasileiros queriam comprar: Dívida trava venda da dona do avião da droga"

- "Finanças em janeiro: Estado perde 17 milhões por dia em impostos"

- "Valongo: Cabecilha de gang ataca inspetores da PJ"

- "Loures: Amigos entregam violador à justiça"

Público:

- "Apenas 55% responderam ao SMS para serem vacinados contra a covid"

- "O presente de 1984 continua a ser agora 2021: O ano George Orwell"

- "Juíza iliba autarcas que gozaram viagem-prenda"

- "Autárquicas: PSD e CDS lançam Carlos Moedas contra Medina"

- "Apesar do BCE: Mercados apostam no fim da era de juros baixos"

- "EUA: Biden tenta 'reajustar' laços com a Arábia Saudita"

Jornal de Notícias:

- "Norte quer gerir metade da verba da 'bazuca' europeia"

- "Arsenal 3-2 Benfica: Sem carinho"

- "Emergência: Marcelo rejeita desconfinamento feito à pressa"

- "Mortalidade: Portugal entre os que mais anos de vida perderam"

- "Sondagem Aximage JN/DN/TSF: Um terço dos cidadãos dá nota negativa ao processo de vacinação"

- "BPP: Decisão do Supremo confirma pena de cadeia para João Rendeiro"

- "Lisboa: Carlos Moedas candidato do PSD e CDS à câmara"

- "Braga: GNR paga à Igreja vestiários em quartel provisório"

- "FC Porto-Sporting: Os especialistas do golo aos rivais"

Inevitável:

- "Entrevista Susana Peralta, economista: 'A crise devia ser paga por toda a burguesia do teletrabalho'"

- "26 de fevereiro: Dia mundial das doenças raras Raros e Esquecidos"

- "Autárquicas. Carlos Moedas avança contra Fernando Medina"

- "Desconfinamento. Adeus, até depois da Páscoa, diz Presidente da República"

- "Festivais de música devem regressar no verão"

- "TV. Filha de Maria Cerqueira Gomes provoca um pequeno terramoto"

- "Direção-geral de Saúde vai rever patamar para testagem nas escolas"

Diário de Notícias:

- "Adiadas: 200 mil consultas e 21 mil cirurgias ficaram por fazer só no mês de janeiro"

- "43%: Sondagem DN, JN e TSF: Quase metade dos portugueses não confiam na capacidade do governo para cumprir o plano de vacinação no prazo"

- "Um ano de pandemia Portugal entre os países que mais anos de vida perderam. Covid é uma causa, mas não a única"

- "Marcelo quer mais testes e vacinação. Desconfinamento só depois da Páscoa"

- "Matos Fernandes: Venda das seis barragens? 'O governo vê com bons olhos o negócio no Douro'"

- "Autárquicas: Rio joga trunfo em Lisboa. Moedas é candidato"

- "Privacidade: Acesso online a devedores do Estado arrisca promover julgamentos públicos"

- "Coimbra: Metro que ligaria a cidade à Lousã vira sistema de mobilidade de autocarros elétricos"

Negócios:

- "EDP põe todas as fichas nas renováveis"

- "Só dois países da UE cumprem a linha vermelha de Marcelo"

- "Que apoios aos pais criaram outros governos?"

- "Andrea Petrini: Crítico gastronómico 'Os grandes restaurantes serão tão anedóticos como é a alta-costura hoje em dia'"

- "Matérias-primas juntas em superciclo de valorização"

- "Biogás: Noruega exigiu à Efacec uma garantia do Estado"

- "BCP reserva 800 milhões para acautelar potenciais perdas"

- "Mobilidade elétrica: Concurso para postos de carregamento rende 5 milhões"

O Jornal Económico:

- "Patrões criticam demasiado Estado e pouca economia no plano da 'bazuca'"

- "Estado prepara injeção de 200 milhões de euros na TAP"

- "Champalimaud entra na corrida à Efacec"

- "Bloco questiona Governo sobre interesse do Novo Banco no EuroBic"

- "Lucro do Millennium bcp recua 39,4% em 2020 com pandemia e Polónia"

- "Novo plano estratégico: EDP aponta a mira para ganhar com a 'explosão' no setor da energia"

- "Estado de emergência: Presidente da República e Governo sem pressa para desconfinar"

- "Empresas nacionais terão de fazer um esforço maior para recuperar da crise"

- "Entrevista: 'O PSD não é o seu líder, nem a sua direção', Álvaro Almeida, deputado do PSD"

O Jogo:

- "Barrados na fronteira: Águias e guerreiros caem na Europa e ficam confinados às frentes internas"

- "Arsenal-Benfica (3-2): Jesus: 'Isto são pancadas atrás de pancadas'"

- "Roma-Braga (3-1): 'Saímos inteiros e prontos para o que aí vem', Carvalhal"

- "FC Porto: Pepe faz história aos 38"

- "FC Porto: Equipa B no apoio a Quintana"

- "Sporting: Dragão 'vale' o título"

- "Direitos TV: Governo aprova centralização a partir de 2028/29"

A Bola:

- "Arsenal-Benfica (3-2): De rastos: Águia salta da Europa e falha mais um objetivo"

- "Roma-SC Braga (3-1): Só deu para o golo de honra"

- "Sporting: Jovane ameaça Tiago Tomás"

- "FC Porto: Otávio regressa ao onze"

- "Futebol: Conselho de Ministros aprova centralização dos direitos televisivos"

Record:

- "Arsenal-Benfica (3-2): Pancadas atrás de pancadas: Águia é eliminada a 3 minutos do fim e falha mais um objetivo"

- "Roma-SP Braga (3-1): O adeus anunciado"

- "Grande entrevista: Fernando Gomes: 'Ronaldo vai sair depois de mim'"

- "Sporting: Nuno Mendes de raiva: Não esquece caso de falso positivo"

- "Jogos consecutivos a marcar em casa: Dragão quer chegar aos 70"

- "Desconfinamento: Marcelo faz alerta para desporto jovem"