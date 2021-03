Vereador Rúben Abreu visitou obras na Travessa da Nazaré

O vereador Rúben Abreu, que tem sob sua tutela o pelouro das Águas e Saneamento Básico na Câmara Municipal do Funchal, visitou a Travessa da Nazaré, na freguesia de São Martinho, onde decorrem trabalhos de beneficiação das redes de água.

Rúben Abreu explica que “após uma campanha de detecção de fugas na Travessa da Nazaré, realizada pelos colaboradores afectos ao Departamento Águas do Funchal com recurso ao sistema inovador presente na viatura de detecção adquirida pelo Municipio, foi possível verificar o elevado estado de degradação do ramal e das ligações que serviam o arruamento e, como tal, decidimos proceder à sua substituição integral.”

A intervenção que tem uma duração prevista de 15 dias, compreende cerca de 50 metros de rede e 15 novas ligações a moradias. O vereador acrescentou que depois da conclusão da obra “a autarquia irá proceder à repavimentação parcial do troço intervencionado.”

O autarca conclui que “este executivo tem colocado no terreno um grande número de intervenções de proximidade que possibilitam melhorar o bem-estar coletivo e o dia-a-dia das nossas populações, mas que também assumem particular relevância na estratégica que temos para as Obras Públicas. O Funchal tem implementado diversos projectos de futuro no sector das águas, rumo ao desenvolvimento sustentável, quer a nível ambiental, quer económico".