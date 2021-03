Fábio Rodrigues, vereador, sem pelouro, do PS na Câmara Municipal de Machico desvinculou do partido.

A noticia foi avançada pelo próprio na sua página do facebook e depois da nova concelhia do PS Machico não ter elegido nenhum militante da freguesia de Santo António da Serra.

Para além de ter apresentado um voto de protesto, Fábio Rodrigues apresentou ao partida a sua desvinculação e fez questão de colocá-la na sua página de facebook.

"Para mim é histórico! Estou a utilizar esta rede social, com o consentimento de todos os membros da minha equipa!!! Lamento sinceramente (e tenho amor à camisola) e tal como eu, os demais..." começou por afirmar Fábio Rodrigues.

"Tenho o apoio de António Spínola, Carla Calaça e Manuel Vieira Freitas Barreto!!! Estas três grandes pessoas e outros demais nomes, sempre estivemos na linha da frente, pelo Partido Socialista a representar a equipa do PS na Freguesia de Santo António da Serra ( Machico). Posto isto, achamos por bem, apresentar a esta nova Concelhia do PS Machico um Voto de Protesto, pelo desrespeito em não eleger nenhum militante da Freguesia de Santo António da Serra . Demos sempre a cara ao manifesto e por estas pessoas que se revêem também na minha maneira de ser! Por isso por MIM e por todos hoje apresentei o meu PEDIDO DE DESVINCULAÇAO!!! Desde 2005 (sem contar os anos da Juventude Socialista) a abraçar a 'MUDANÇA' e os demais elementos com mais de 30 anos, que não se revêem nesta ética actual do Partido Socialista e não se sentem representados. Neste sentido, achamos por bem, deixar esta Governação para quem sabe e para quem foi nomeado pela nova equipa do Partido Socialista de Machico!!! A todos desejamos sucessos!!!", adianta a mensagem deixada pelo então vereador do PS na Câmara Municipal de Machico.