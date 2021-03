Funchal com cinco estradas encerradas

A Câmara Municipal do Funchal emitiu um comunicado em que informa que, na sequência da intempérie que assolou o concelho, mantêm-se encerrados, neste momento as seguintes estradas: o Caminho dos Salões (rebentamento de uma conduta) e o Caminho do Palheiro, na freguesia de São Gonçalo, bem como o acesso a uma vereda na Rua de São Martinho (deslizamento de terras e queda de muro) e a Rua do Amparo (cruzamento da Caminho do Engenho Velho), ambas na freguesia de São Martinho. Encontra-se também encerrado o túnel da Via 25 de Abril (cota 40).

A Autarquia contactou, igualmente, a linha 144 para efeitos de realojamento de 5 agregados familiares, no total de 14 pessoas.

A autarquia pede especial atenção para o facto de existirem, neste momento, 10 cruzamentos semafóricos danificados na Baixa do Funchal. O parque de estacionamento Severiano Ferraz (Cruz Vermelha) terá também de ficar alguns dias fechado, porque os respetivos equipamentos eletrónicos foram danificados.

O abastecimento de água, este já foi reposto em São Martinho, Santo António e São Roque, continuando apenas condicionado na freguesia de Santa Maria Maior.

O Complexo Balnear do Lido só reabrirá ao público na próxima quarta-feira, dia 31 de Março, na sequência das inundações e dos impactos das mesmas na piscina e nas caleiras.