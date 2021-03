Refeições escolares absorvem 40% da contratação

A Secretaria de Educação foi a entidade que maior volume contratual publicou em Fevereiro, devido a encargos da acção social escolar com alimentação. Em apenas dois meses já foi batido um recorde nos contratos públicos.

A imagem da primeira página do DIÁRIO ilustra o remate de Cristiano Ronaldo que resultou no segundo golo da vitória de Portugal diante do Luxemburgo, por 3-1. A equipa de Fernando Santos cumpriu sem deslumbrar, num jogo em que o avançado madeirense regressou aos golos apontando o 103.º golo pela selecção.

Nas nossas páginas 10 e 11 destaque para a pandemia da Covid-19 e para o regresso das visitas aos lares que estão a gerar dúvidas. Exigência de teste quinzenal na base das críticas.

Quanto ao boletim epidemiológico na Madeira, onde registaram-se 24 novos casos e 76 recuperados.

Ainda a intempérie que assolou a Madeira no passado sábado, referência para a trovoada que fez estrago de 5 mil euros no Relógio da Sé. Empresa de Braga vai instalar uma nova central na próxima semana.

Nota final para o Tribunal Constitucional que chumba ‘mínimo’ da Assembleia Legislativa. Parlamento tem de funcionar sempre com a maioria de 24 deputados.

Presidente da República ‘nomeou’ directora de serviço a presidente da Comissão do Dia de Portugal. E este o tema da nossa página de 'Fact Check' de hoje.

