Suspensão do Projecto de Reabilitação do Bairro da Palmeira preocupa PCP

A suspensão das obras do projecto de reabilitação do Bairro da Palmeira, em Câmara de lobos, deixou os moradores descontentes com a situação, sobretudo pelo facto dos arruamentos e espaços envolventes do bairro estarem num estado lastimável.

Numa visita ao local, o PCP considera “surpreendente” a suspensão da obra poucos dias depois de ter sido aprovada em Conselho de Governo (Resolução n.º 147/2021 de 8 de Março, que apontava uma comparticipação financeira de 600.000€, prevista no Orçamento Regional, para a finalização do Projecto Integrado de Reabilitação do Bairro da Palmeira), cuja conclusão estava prevista para o segundo semestre de 2021.

O PCP pretende questionar o Governo Regional sobre por que motivo foi suspensa a recta final da obra do Projecto Integrado de Reabilitação do Bairro da Palmeira em Câmara de Lobos e para quando o retomar da obra da fase final deste Projecto.

Será ainda questionado se a recente paragem desta obra poderá onerar o erário público.