Líder do grupo Porto Bay apela aos jovens para que cumpram normas de saúde pública

O presidente do conselho de administração do grupo hoteleiro Porto Bay, António Trindade, dirigiu, esta manhã, um apelo à população da Madeira mas especialmente aos jovens para que, no período da Páscoa, cumpram as orientações de saúde pública relacionadas com a pandemia de Covid-19, pois esse respeito será um dos factores-chave para a recuperação do sector turístico e da economia regional.

“Estamos a chegar a um período de férias de Páscoa e evidentemente que os jovens têm um apelo para algum deslastrar de compromissos. Aqui faço um apelo sobretudo àqueles que estando a gozar as suas férias na Madeira. Lembrem-se do que são as responsabilidades que têm e ao assumir essas responsabilidades de certeza que vamos ter ganhadores num futuro muito próximo”, declarou o empresário madeirense, à margem da cerimónia de entrega dos certificados 'Madeira Safe' de boas práticas na gestão de riscos biológicos. O secretário do Turismo, Eduardo Jesus, e a representante da entidade certificadora SGS marcaram presença no evento.

Segundo António Trindade, o grupo Porto Bay está em vias de ter todas as suas unidades certificadas em Portugal e no Brasil. No entender deste responsável, a certificação é mais um elemento que ajuda a recuperar a confiança na prestação do serviço aos turistas. Outro elemento que contribui para o mesmo objectivo é o respeito pelas orientações de saúde por parte da população: “Mais do que referirmos que estamos num sítio seguro, é muito importante que as pessoas percebam que estamos a fazer tudo para que os clientes se sintam seguros. Isto é uma pequena nuance mas faz efectivamente gerar uma maior confiança”.

Neste momento, o grupo dirigido por António Trindade tem três hotéis abertos na Madeira (Resort Vila Porto Mare, Cliff Bay e Porto Bay Serra Golf) e todos os do continente encerrados. A situação da pandemia ainda não permite certezas quanto ao que será a operação no resto do ano. “Nós estamos a criar cenários possíveis. No fundo, há o plano A, o plano B e o plano C para poder responder de imediato aos sinais que os principais mercados (alemão, inglês e português) possam dar, para nós, acto contínuo, possamos abrir mais instalações. Estamos preparados para reabrir de um dia a outro”, explicou.