Mais um veleiro veio 'pausar' nas águas límpidas da Madeira

A Madeira recebe hoje um veleiro com uma missão particular, mas com um objectivo comum, limpar os oceanos. Embora o 'Kraken' possa ser considerado um navio-escola, na verdade viaja pelo mundo com o objectivo mais ecológico possível, tirar o máximo de lixo que os humanos vão deixando por lá.

Propriedade da organização não-governamental Wings of the Ocean, o 'Kraken' fundeou hoje pelas 6 horas ao largo na baía do Funchal, mesmo em frente ao Lazareto, e por lá continuou durante umas horas, mas neste momento segue pela costa Leste. Vindo de Gibraltar, o próximo porto deverá ser em França, também no Mediterrâneo.

Com um nome da mitológica lula gigante, o veleiro já tinha estado na Madeira há pouco mais de 12 anos (Março de 2009), segundo uma nota do Clube de Entusiastas de Navios (CEN), que recorda que a tripulação tem como missão "combater poluição dos oceanos, contra o plástico e reciclar o mesmo, empenhados em limpar as costas e o fundo do mar".

O 'Kraken', construído em 1974, foi lançado ao mar na actual missão em 2007 e neste tempo já ajudou a recolher 4.634 quilos de lixo dos oceanos e 'limpou' 690.000 m² de linhas de costa, além de apoio a trabalhos científicos e oceanográficos.

Com uma tripulação de 16 membros fixos e que pode receber até 28 em treino, o veleiro de três mastros e 47 metros de comprimentos, é totalmente auto-sustentável.