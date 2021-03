PCP pede mair cobertura da rede de transporte público para a zona das Neves

A deputada municipal, Herlanda Amado, disse que os problemas relacionados com os transportes públicos no concelho do Funchal "são antigos e têm se agravado no actual contexto pandémico", pelo que, considera urgente repensar a rede de transportes públicos, adaptando-a a estas novas realidades.

A deputada do PCP, referiu que o "serviço de público de transportes que é prestado aos funchalenses é desigual". "Existem profundas desigualdades em termos de acesso a este serviço essencial, quer para a mobilidade dos cidadãos quer para a actividade económica do concelho", declarou numa iniciativa política na manhã desta sexta-feira, em São Gonçalo.

"As dificuldades não são exclusivas das zonas altas do Funchal, visto que existem outras localidades mais próximas do centro urbano, igualmente afectadas, mas para quem vive nas zonas altas e super altas do concelho do Funchal, este agravamento no acesso ao transporte público é mais sentido", declarou Herlanda Amado.

"O conjunto de alterações que têm vindo a ser implementadas pela Horários do Funchal nos últimos anos, veio, na maioria dos casos, criar novas dificuldades, por exemplo, atingindo as populações que vivem nas zonas altas da freguesia de São Gonçalo", referiu, considerando que a zona das Neves, São Gonçalo, "sendo densamente povoada e tão próxima do desenvolvimento, não tem acesso a um serviço público fundamental, como o acesso ao transporte público".