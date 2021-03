Fui constituído arguido no Dia do Pai, curiosamente, na semana em que se assinalou o Dia da Liberdade da Informação. O processo é promovido por um secretário regional no activo. Em causa as incómodas ‘cartas do leitor’ publicadas no DIÁRIO. Não é a primeira vez, nem será a última que tal acontece. Quem é jornalista e, por momentos director de jornal, está habituado a investigações e a todo o tipo de expediente que não nos tira o sono, mas que nos subtrai tempo e disponibilidade para dar atenção ao essencial.

Encaramos sem medo ou surpresa as habituais queixas decorrentes de alegadas difamações, os recursos legítimos aos mecanismos de defesa do bom nome, as ameaças de processos judiciais, outrora assumidas e propagandeadas em comícios partidários, mas agora subtilmente engendradas para tentar causar embaraço, ou as manobras inquisitórias de devassa da vida privada. É no que dá ter ligações perigosas com a verdade, com o escrutínio destemido e permanente quanto estão em causa decisões de relevante interesse público e com as exigências da profissão que abraçamos.

Em mais de 25 anos de jornalismo nunca fui condenado. Mas até podia ter sido. Bastava que hesitasse, não tivesse bom senso ou desse passos em falso. O terreno está minado. Não há fontes desinteressadas no processo informativo. Não há tolerância para o exercício responsável da profissão, exigindo-se repentismo ao que carece de reflexão. Não há margem para o erro. Não há facilidade na obtenção de tudo aquilo que fundamenta a notícia. Não há cumplicidade generalizada. Por isso, mais do que mimos e benesses, votos de louvor ou de congratulação dirigidos aos jornalistas e aos meios de comunicação que têm como missão partilhar o maior número de dados para que, quem com eles se cruza, possa fazer escolhas conscientes e avisadas, precisamos que nenhum governo, organismo público e entidades obrigadas a prestar contas aos cidadãos bloqueie acesso a provas, fuja às perguntas e negue as evidências.

Conscientes que quem não aguenta a pressão, a exposição pública e o insulto tem bom remédio, optamos muitas vezes por ignorar as frustrações de todos quantos desejaram fazer-nos a folha e guardar os melhores ensinamentos dos episódios que nos colocam a prova.

Neste contexto, estranhamos que quem devia estar treinado para todo o tipo de combate e que colhe o que andou a plantar durante décadas cometa imprudências, como se viu no âmbito das buscas realizadas pela Polícia Judiciária e MP em seis organismos do Governo Regional e na SDM, além de duas sociedades comerciais e duas residências particulares, à conta do contrato de concessão do Centro Internacional de Negócios da Madeira e da sua eventual ligação à venda, por parte de Miguel Albuquerque, da Quinta do Arco.

Na reacção impensada, o Gabinete do Presidente do Governo afirmou-se “surpreendido”. Mas porquê? Por abrir telejornais e ser manchete na imprensa? Por ser alvo de buscas mesmo não sendo arguido, num País em que, por princípio, ninguém está acima da Lei e se presume inocente até ser julgado? Por estar envolvido numa investigação que se limita a tirar a limpo factos susceptíveis de integrar a prática de crimes de prevaricação, corrupção e participação económica em negócio? Por achar que só os adversários políticos, nomeadamente as câmaras socialistas da Região, gozam de estatuto de exclusividade nas buscas judiciais “vergonhosamente suscitadas por denúncias anónimas”?

Na reacção mais calculada, Miguel Albuquerque admite que “tomar uma decisão errada ou controversa não é a mesma coisa que uma decisão ilícita". Foi confissão?

Quem governa deve estar preparado para tudo, mesmo que a devassa, a dúvida e o “ruído”, expedientes que demoram e desgastam, não resultem em nada de edificante.

Por muito que custe a suspeitos ou acusados, importa valorizar mediaticamente tudo o que for feito para fortalecer a democracia, o escrutínio saudável dos poderes e a cidadania empenhada na transparência, no combate à corrupção e na verdade.