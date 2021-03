Sismo de magnitude 5,7 sentido no sul e centro do México

Um sismo de magnitude 5,7 foi sentido sexta-feira no sul e centro do México, forçando mesmo a evacuação de edifícios na Cidade do México.

O Serviço Nacional de Sismologia do México emitiu uma mensagem na qual relatou que o sismo ocorreu às 21:06 (02:06 de sábado em Lisboa) na costa de Guerrero.

A Protecção Civil do estado de Guerrero confirmou que continua a ativar protocolos de segurança, sem que "tenham sido registados danos" até agora.

Contudo, a instituição assegurou que o tremor "foi sentido fortemente na Costa Chica, epicentro do tremor, Acapulco, Centro e Montaña".

O Governador de Guerrero, Hector Astudillo, pediu à população que "se mantivesse a par das informações oficiais e de qualquer emergência".

O tremor forçou à retirada da população de Guerrero e também dos turistas que se encontravam nos hotéis da costa.

A presidente da Câmara da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que também não há danos na capital mexicana.