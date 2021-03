Céu pouco nublado e vento fraco nas previsões para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta seja uma sexta-feira com céu pouco nublado, na Madeira. No entanto, é possível que apresente períodos de maior nebulosidade nas vertentes norte.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Deverá haver ainda uma pequena descida de temperatura.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte/noroeste com 2 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 17/19ºC