Liga Portuguesa Contra o Cancro e o SESARAM juntam-se para sensibilizar para cancro colorrectal

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e o SESARAM juntam-se, em mais uma parceria, para sensibilizar para o cancro colorrectal.

Denominada 'Março Azul - campanha de sensibilização contra o Cancro Colorrectal', a iniciativa irá decorrer no mês dedicado internacionalmente à sensibilização desta patologia.

Neste âmbito, serão levadas a cabo várias actividades formativas e informativas a profissionais, doentes, população em geral, assim como actividades lúdicas de sensibilização, entre elas uma corrida virtual.

Neste sentido, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e o SESARAM solicitam a todos os que queiram se juntar a esta causa a gravação de um vídeo (através do telemóvel e no máximo de vinte (20) segundos) com um apelo/testemunho para a campanha de sensibilização contra o cancro colorrectal, de forma a fomentar a adopção de medidas preventivas e saudáveis, incentivar à participação nas diversas iniciativas e dar projecção à campanha de sensibilização contra o cancro colorrectal.

Os vídeos devem ser enviados para o mail [email protected] ou através do whatsApp para o número 962702357, que posteriormente serão divulgados nas redes sociais durante o mês de 'Março Azul'.