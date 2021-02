PSD congratula-se com a criação da carreira de médico dentista no SESARAM

O Grupo Parlamentar do PSD congratulou-se, hoje, com a decisão do Governo Regional de criar a carreira de médico dentista no Serviço Regional de Saúde.

Uma medida, que - conforme salientou a deputada Conceição Pereira, no âmbito de uma reunião com os responsáveis da Delegação da Madeira da Ordem dos Médicos Dentistas - “é inédita em Portugal e corresponde a uma reivindicação antiga destes profissionais”.

“A criação da carreira de médico dentista no SESARAM, permite disponibilizar aos utentes o acesso à Saúde Oral, em especial aqueles que têm pouca capacidade económica ou doenças que exigem muitas vezes intervenção multidisciplinar”.

A deputada sublinha ainda a "particular relevância" do envolvimento dos médicos dentistas com outros profissionais, "em equipas multidisciplinares e em actividades de promoção da literacia em saúde, prevenção e tratamento de outras doenças ou condicionantes da saúde, como, por exemplo, a cessação tabágica, dieta saudável, ou atcividade física", podendo, deste modo, “dar um contributo inestimável na promoção da saúde e na qualidade de vida das comunidades”.

Refira-se que o diploma que cria a carreira de médico dentista no Serviço Regional de Saúde já deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira e vai permitir que os 12 médicos dentistas que trabalham nos Centros de Saúde da Região e os dois profissionais que desempenham a sua actividade profissional no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sejam enquadrados na administração pública.