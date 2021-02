Desportistas do Porto Santo satisfeitos com regresso de diversas modalidades

Os desportistas do Porto Santo estão satisfeitos com o regresso de diversas modalidades depois de o Governo Regional ter anunciado o desconfinamento de alguns sectores, como o desporto.

Nuno Camacho, presidente do Clube Naval do Porto Santo, disse estar feliz com este regresso.

"Ficamos muito felizes com esta notícia, demonstra que está a haver uma evolução no sentido o positivo. Sabemos que é sempre uma mais-valia na vida, tanto a nível individual como colectivo, e significa que estamos no bom caminho’, afirmou.

Também Roberto Sousa, aficcionado do golf, disse ao DIÁRIO que este regresso deveria ter acontecido mais cedo.

"Poderia ter sido mais cedo o regresso das modalidades individuais, porque não percebo qual é a justificação que se dá, e não tenho nada contra os ginásios e outras modalidades. O golf, ténis ou o padel são modalidades que se jogam ao ar livre, mas mais vale tarde do que nunca, sei que temos que nos proteger, mas penso que poderíamos ter desconfinado um pouco mais cedo", salientou.

A partir da próxima quinta-feira mais modalidades desportivas poderão ser praticadas pelos portossantenses.