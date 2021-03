Governo Regional vai recuperar explorações agrícolas e pecuárias na Ponta Delgada

Humberto Vasconcelos foi esta quarta-feira até à Ponta Delgada na sequência do processo de recuperação de explorações agrícolas e pecuárias que foram destruídas pelas intempéries que assolaram fortemente a freguesia do concelho de São Vicente, a 25 Dezembro de 2020.

Na companhia dos técnicos do Governo Regional - que estiveram no terreno a fazer o levantamento dos prejuízos -, o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural esteve junto de autarcas e agricultores locais com o propósito de esclarecer quais os apoios - que já estão calculados - e que têm por objectivo a reposição do potencial produtivo agrícola afectado.

A recuperação das explorações agrícolas vai decorrer em três fases. Num primeiro momento, através da formalização de candidaturas ao PRODERAM 2020, os projetos terão um apoio de 100%, para a reconstituição ou reposição das condições de produção e infraestruturas de caráter individual ou coletivo. Posteriormente serão contabilizados os prejuízos de menor dimensão, que contarão também com apoio do Orçamento Regional. Finalmente, será feita a distribuição de um conjunto de árvores de fruto e sementes para aqueles agricultores que apenas perderam as suas produções. Humberto Vasconcelos, secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

Humberto Vasconcelos, que aproveitou a deslocação a Ponta Delgada para também visitar algumas das explorações afectadas, informou ainda que "o Governo Regional está disponível para ajudar em todas as outras pequenas situações, de forma a que o potencial agrícola perdido durante as intempéries seja recuperado”, vincando o desejo de querer que os agricultores "voltem a produzir aquilo que estavam a conseguir anteriormente às intempéries".