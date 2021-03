Andorinha inaugura 'aBRUTAmente' na Quinta do Revoredo

"aBRUTAmente" é como se chama o mais recente trabalho da artista Cristiana Sousa | Andorinha, que será inaugurado já na próxima segunda-feira, 22 de Março, na Casa da Cultura de Santa Cruz | Quinta do Revoredo.

A artista propõe duas visitas: uma com a iluminação convencional da sala e outra com essas luzes apagadas e fazendo-se acompanhar de uma lanterna com luz negra. A ideia é oferecer experiências e olhares distintos sobre o mesmo trabalho.

Esta será a primeira exposição individual na Casa da Cultura de Santa Cruz depois da reabilitação do espaço: "A escolha recaiu na artista Cristiana Sousa por ser uma criadora de reconhecidos méritos com naturalidade neste concelho. Queríamos começar esta nova vida da centenária Casa da Cultura com uma artista local, apoiando e divulgando o seu consistente e coerente trabalho artístico", escreve a Casa da Cultura de Santa Cruz em comunicado.

As visitas à exposição cumprirão as regras de segurança impostas pelas autoridades da saúde por causa da pandemia.