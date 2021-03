Carlos Pereira satisfeito com solução para a Groundforce

O deputado do PS-Madeira eleito à Assembleia da República mostra-se satisfieto com a solução encontrada para a Groundforce e que significa o pagamento de salários a partir de segunda-feira. Carlos Pereira indica ter acompanhado o processo de perto.

Ficou decidido que a TAP vai comprar equipamentos da Groundforce por 7,5 milhões de euros, o que permitirá desbloquear o pagamento dos salários e impostos em atraso aos 2.400 trabalhadores, algo que deverá acontecer até segunda-feira.

Carlos Pereira esteve hoje presente em audições aos sindicatos, ao presidente da empresa e à TAP, e salienta que o PS tem acompanhado as preocupações dos trabalhadores e tem vindo a propor medidas com vista a uma solução para estes profissionais.

“Foi um processo duro, mas no qual nos empenhamos desde a primeira hora, de modo a salvaguardar o interesse dos trabalhadores e da empresa”, dá conta o deputado socialista, explicando que se observou um grande obstáculo por parte do accionista privado, que se constituiu como força de bloqueio a todas as soluções. No entanto, congratula-se o parlamentar, com muita persistência “finalmente foi obtida uma solução”.