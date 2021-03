Homem agressivo socorrido pelos bombeiros

Um homem com cerca de 40 anos, que se encontrava bastante alterado e agressivo, foi ao final do dia de ontem socorrido pelos Bombeiros Municipais de Machico na Rua da Vinha, no Caniçal.

A vítima foi transportada para o Centro de Saúde de Machico para receber tratamento.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.