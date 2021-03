Parlamento Europeu apresenta oportunidades de carreira na UE

O Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal prepara diversas sessões de esclarecimento dedicadas aos mais jovens, sobre a comunidade pan-europeia de voluntários Unidos.eu, as oportunidades de carreira na UE e o funcionamento da rede Europe Direct.

A primeira sessão realiza-se amanhã, às 17 horas, e conta com a colaboração do Europe Direct Madeira, da Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia – Direção Regional da Juventude e do EUCareers.

O evento é direccionado aos jovens da Região Autónoma da Madeira e pretende explicar o que é que a Europa lhes pode oferecer, mas também esclarecê-los sobre o que podem eles fazer pela Europa, como podem se fazer ouvir e exercer os seus plenos direitos enquanto cidadãos europeus.

Este evento conta com a participação de Pedro Valente da Silva, Chefe do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, Filipa Santos Lopes, Community Manager do Parlamento Europeu em Portugal, João Rodrigues, Director Regional de Juventude da Madeira, Marco Teles, Gestor do Europe Direct Madeira, Vitória de Sá e Beatriz Rocha - Embaixadoras da EU Careers em Portugal.

A inscrição é gratuita, mas requer registo obrigatório em http://europedirect.aigmadeira.com/