Novas oportunidades na Carxop!

Se quer um usado como novo, de qualidade e a um preço competitivo, o ideal mesmo é espreitar as marcas e modelos que apresentamos seguidamente e contactar a Carxop através dos seguintes números de telefone: 2919635612, 927424887 e 932296438 ou enviando um e-mail para: [email protected]. Confie num serviço excepcional centrado na máxima satisfação do cliente e atendendo sempre as suas necessidades.

Alfa Romeo 2.0 jtdm 170 cv

Ano: 2009

Pvp: sob consulta

Seat Ibiza FR st 1.6 tdi

Ano: 2015

Pvp: sob consulta

Peugeot 207 1.4 hdi

Ano: 2012

Pvp: sob consulta

Ford Focus 1.6t dci

Ano: 2011

Pvp: sob consulta

Não deixe de consultar o nosso sítio na Internet www.carxop.com e a nossa página de facebook Carxop - comércio de automóveis onde pode verificar toda a nossa oferta automóvel.

Carxop

Moradas: Rampa Santa Rita (junto à Igreja) e na Travessa do Tanque nº 55 (junto ao Madeira Shopping).