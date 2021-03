Licenciamento de edifícios cresceu 17% na Madeira

Em 2020, o licenciamento de edifícios na Madeira registou um crescimento superior a 17% quando comparado com o ano anterior. Foram licenciados 451 edifícios, mais 67 do que em 2019, quando esses números se tinham ficado pelos 384, de acordo com os dados revelados pela Direcção Regional de Estatística (DRE).

Os edifícios concluídos ascenderam a 315, traduzindo-se num aumento de 11,7% face a 2019 (282).

Com os resultados do ano passado, a Região registou máximos dos últimos anos. No caso dos edifícios licenciados não se registava um valor tão elevado desde 2012; nos edifícios concluídos, desde 2014.

Fonte: Direcção Regional de Estatística

Os números divulgados hoje pela DRE apontam, ainda, que nas obras de edificação e demolição licenciadas, 66,1% correspondiam a construções novas (298), das quais 78,5% tinham como destino a habitação familiar (234). Estas obras originaram o licenciamento de 472 fogos em construções novas para a habitação familiar, mais 28,3% que 2019 (368).

Quanto aos edifícios concluídos (315), 59,7% destes diziam respeito a construções novas para habitação familiar (188). No que se refere aos fogos concluídos em construções novas para habitação familiar (444), os resultados indicam um acréscimo de 38,8% relativamente ao ano anterior (320).