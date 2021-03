Fundação Sporting estende solidariedade às ilhas

A Fundação Sporting vai estender as ações de solidariedade à Madeira. A confirmação foi feita, esta tarde, pela presidente da instituição, após a audiência de apresentação de cumprimentos ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Maria Serrano, que é também vice-presidente do Sporting Clube de Portugal, está na região para visitar, nos próximos dias, o Abrigo de Nossa senhora de Fátima, a Fundação Aldeia da Paz e a Fundação Patronato de São Filipe, e para perceber o trabalho destas instituições e a melhor forma de as apoiar.

Nesta deslocação à Região vão ser feitas “ofertas de roupas e livros às crianças”. “Todas as ações que da Fundação Sporting tem feito, têm sido em Lisboa. Queremos que sejam feitas também nas ilhas, e começamos aqui pela Madeira”, referiu Maria Serrano, que manifestou a vontade de alargar os apoios da Fundação Sporting a mais instituições madeirenses, “até porque também temos aqui a nossa embaixadora, Dolores Aveiro”, vincou.

Com a pandemia a Fundação do Sporting suspendeu algumas atividades, mas continua a prestar ajuda alimentar, apoio a instituições de solidariedade social em várias zonas do país, e a fornecer almoços às pessoas que se encontram em situação de sem abrigo, através do fornecimento de refeições embaladas.

O Presidente do parlamento madeirense enalteceu o trabalho de apoio social do Sporting. José Manuel Rodrigues diz que “é importante que os clubes, enquanto instituições de utilidade pública, que também beneficiam de isenção de impostos e de outros apoios da Região e do Estado, possam ter este cariz solidário, de ajudar crianças, mulheres vítimas de violência doméstica e crianças que precisam de apoio escolar”.

“Essa tarefa que é feita pela Fundação do Sporting deve ser relevada, assim como todos os clubes que procedem da mesma forma e que devolvem à sociedade aquilo que a sociedade dá a esses mesmos clubes”, referiu o Presidente do parlamento madeirense.