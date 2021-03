Patrícia Mamona acaba de se sagrar campeã da Europa de triplo salto em pista coberta.

A atleta portuguesa saltou 14,53 m, novo recorde nacional e bateu a segunda e terceira classificadas pro apenas um centímetro.

Esta foi a terceira medalha de ouro para Portugal nos campeonatos que decorrem, na Polónia, na cidade Torun. Auriol Dongmo, no lançamento do peso e Pedro Pablo Pichardo no triplo salto, esta manhã, também se sagraram campeões da Europa.