DGS atribui à Madeira 133 casos de Covid-19

São mais 133 casos de Covid-19 atribuídos hoje à Madeira pela Direcção-Geral da Saúde.

A DGS explica, no boletim epidemiológico nacional, que estes novos casos são "dados apresentados da RA da Madeira, 88% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização".

Nos últimos dias, os dados reportados pela DGS têm sido refutados pela Direcção Regional da Saúde que já afirmou, em três ocasiões diferentes, que os dados fidedignos são os indicados pela Região.

O último esclarecimento surgiu ontem, dia 6 de Março, através do gabinete do secretário Regional da Saúde e Protecção Civil, para afirmar que os números apresentados no boletim nacional "reportam-se a casos já notificados pela Direção Regional de Saúde, e não às últimas 24 horas".

"A situação é explicada por um processamento retrospetivo de casos que decorreu de problemas de compatibilidade da plataforma nacional SINAVE, na qual são notificados os casos e os resultados laboratoriais de testes de covid-19", explica uma nota do Gabinete de Pedro Ramos.