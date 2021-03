Acidente na via rápida faz um ferido

Um acidente ocorrido há instantes na via rápida, no túnel duplo do Caniçal, sentido Machico-Caniçal, provocou um ferido.

O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Machico, que se deslocaram ao local com uma ambulância, um auto-comando e uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada uma vez que a vítima já se encontrava fora da viatura.

O sinistrado, um homem com cerca de 70 anos, apresentava escoriações no couro cabeludo e queixava-se da zona cervical.

Foi, entretanto, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.