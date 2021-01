Éber Bessa já 'veste' de alvinegro

Mesmo não havendo ainda uma apresentação oficial do brasileiro Éber Bessa como reforço do CD Nacional, a verdade é que o jogador já esteve hoje no Estádio da Madeira, para assistir ao encontro entre os alvinegros e o Famalicão, onde os insulares venceram por 2-1.

O jogador de 28 anos de idade esteve no camarote ao lado de outros jogadores do Nacional, nomeadamente o madeirense Rúben Micael, que esteve quase sempre de pé a incentivar os seus colegas que estavam no relvado.

De referir que Éber Bessa rescindiu recentemente com o Botafogo e prepara-se agora para regressar à Madeira, depois de já ter representado o Marítimo.