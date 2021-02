Vacinas, cancro e corrupção nas capas do jornais nacionais

Visão:

- "Grande Entrevista. Marta Temido: 'Tenho, como todos nós, o receio de que isto não acabe"

- "Reportagem: Viagem às terras do Chega"

- "Vacinas: As guerras da distribuição e a eficácia"

Sábado:

- "Exaustão física e mental: Soluções para enfrentar os efeitos da pandemia"

- "Adolfo Mesquita Nunes: 'Gay' assumido e fanático pela Eurovisão quer liderar CDS"

- "Família na miséria: Onda de solidariedade salva Sofia, Paulo e os três filhos"

Público:

- "Confinamento mais duro reduziu contágio em 40% numa semana"

- "Francisco Ramos demitiu-se da coordenação do Plano de Vacinação"

- "Amazon: Jeff Bezos sai de cena e segue para a última fronteira"

- "Adelaide João: Morreu a eterna atriz secundária do cinema português"

- "António Parreira: 'Vamos voltar a ter formas de cancro avançado como já não víamos há décadas'"

- "Zona euro: Portugal é o terceiro a gastar menos na luta contra a crise"

- "Entrevista: Francisco Assis admite crise política em outubro"

- "Caso Ihor: Coordenador do SEF contradiz-se em tribunal"

- "Itália: Presidente recorre a Draghi para resolver tensão política"

Jornal de Notícias:

- "Linha SNS24 bloqueada nos picos da pandemia"

- "Viagem ao mundo da morte: Covid-19 mudou rotinas na morgue do Hospital de S. João"

- "Militar assume liderança do plano de vacinação"

- "Ajuda alemã serve doentes da região de Lisboa"

- "Só 22 mil pais pediram ajuda devido ao fecho das escolas"

- "Juiz do Porto julgado por difamar colega no Facebook"

- "Universitários: Banca emprestou 5,4 milhões"

- "Braga: Proximidade da PSP reforça segurança"

- "Adelaide João (1921-2021): Morreu a atriz que aprendeu com Bowie"

- "Vieira discute crise do Benfica com os capitães"

- "FC Porto: Liderança do Sporting não causa 'comichão' a Conceição"

Jornal i:

- "Cancro. Depois de um ano de pandemia é preciso um Plano Marshall?"

- "Violência doméstica. Câmara cria um novo 'botão de pânico' para telemóvel"

- "Guardas prisionais podem estar a cumprir pena de prisão e trabalhar"

- "Índice. Portugal volta a ser um país com uma 'democracia com falhas'"

- "CDS. Já há uma guerra de nervos para o Conselho Nacional de sábado"

- "Os 555 milhões de euros de Lionel Messi que indignaram Espanha"

- "Mank e The Crown lideram a corrida aos Globos de Ouro"

Diário de Notícias:

- "Cancro: 'Só em 2025 é que se perceberá o que a pandemia fez às doenças oncológicas -- José Dinis, diretor do programa nacional para as doenças oncológicas"

- "Processo na PGR: Ana Gomes avança com ação para extinção do Chega"

- "Vacinação: Sai Francisco Ramos, entra um militar"

- "Filhos na escola: Governo alarga serviços essenciais para acolher mais alunos"

- "Moçambique: Nyusi promete proteção a jovens que abandonem grupos armados"

- "Mourinho recebe o Chelsea"

- "Segredos do melhor vinho do Porto do mundo por Dirk Niepoort"

Negócios:

- "Porque é que Israel e os Emirados estão à frente na vacinação?"

- "Governo sem capacidade para controlar listas de vacinas"

- "BCP, BPI e Banif usados para pagar corrupção em Angola"

- "Aulas online devem preencher 70% do horário letivo"

- "Contratos para transportes assinados com discrição"

- "Indústria: Novo dono segura 500 trabalhadores na Dan Cake"

- "Europa: Depois de salvar o euro, Draghi tenta agora resgatar Itália"

- "Rui Patrício, sócio da Morais Leitão: 'Presunção de inocência é como um bebé: frágil'"

Correio da Manhã:

- "Mais de 800 padres já vacinados"

- "Golpe no Hospital da Cruz Vermelha demite coordenador: Almirante substitui Francisco Ramos na 'task force'"

- "Surto na Casa do Artista mata atriz Adelaide João aos 99 anos"

- "Missão alemã chega a Lisboa: Dois ministros, três generais e embaixadores para oito camas"

- "Portugal ultrapassa Espanha na taxa de mortalidade"

- "DIAP de Ponta Delgada: MP investiga César nos Açores"

- "Benfica: Crise: Cimeira de emergência no Seixal"

- "Insiste em despedir: TAP quer cortar 50% do salário de pilotos"

- "Corrupção de polícia: Carlos Alexandre junta provas contra Ljubomir"

- "Ovar: Acidentes em série na autoestrada"

Record:

- "Sporting: Paulinho vai a jogo: Avançado estreia-se amanhã na Madeira"

- "Benfica: Vieira chamou capitães e exigiu reação"

- "Lucas Veríssimo sem tempo para adaptações: Central chega a Lisboa esta semana"

- "Belenenses SAD-FC Porto: Liderança do Sporting não tira o sono ao técnico portista: Sérgio Conceição sem comichão: 'No final fazemos contas'"

- "Os segredos do sucesso do Paços de Ferreira"

A Bola:

- "Chegar e jogar: Rúben Amorim leva Paulinho para a Madeira. Dúvida é se terá entrada direta no onze"

- "Benfica: Receção ao V. Guimarães de alto risco ... e sem Jesus no banco"

- "Belenenses SAD-FC Porto: Solidez defensiva em teste"

- "SC Braga: Castigo de jogo à porta fechada cumprido... hoje"

- "Liga: Um fevereiro alucinante (mas bem menos intenso para o leão)"

O Jogo:

- "Belenenses SAD-FC Porto: Sempre a abrir: Dragões voltam a testar resistência: São a equipa com mais jogadores no top 10 de utilização"

- "Benfica: Vieira apertou capitães"

- "Sporting: Matheus Reis: Cinco meses de afinação"

- "Braga-Portimonense: Carvalhal cobre Sporar de elogios"